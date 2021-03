Ehpad : les résidents profitent d'un protocole sanitaire assoupli

Pour les personnes vivant en maison de retraite, c'est une très bonne nouvelle. Samedi 13 mars, le protocole sanitaire concernant les résidents en Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) a été aménagé. Dans les couloirs de la résidence de l'Abbaye, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), il flotte un air de liberté retrouvée.



Plus d'activités de groupes

Grâce à ce nouveau protocole, Pierrette Geraud (91 ans) va enfin pouvoir sortir et passer du temps chez ses petits-enfants, et cela sans avoir à subir de test ni à passer sept jours en isolement à son retour dans l'établissement. "Cela me manquait de retourner dans leur appartement," avoue-t-elle. Les parois en Plexiglas sont vouées à disparaître. Les résidents vont aussi pouvoir davantage se promener dans le parc et renouer avec plus d'activités de groupes. Au total, 87% des résidents en Ehpad ont reçu une dose du vaccin contre le Covid-19, alors que deux tiers d'entre eux ont reçu les deux doses nécessaires.