Crise sanitaire : ces pays européens qui assouplissent leurs mesures

Certains pays européens ont pris de l'avance dans le calendrier du déconfinement. Julien Gasparutto, journaliste pour France Télévisions, est en duplex depuis Bruxelles (Belgique) lundi 26 avril, et fait le point sur la situation dans le JT du 12/13.

Les mesures sanitaires face au Covid-19 évoluent lundi 26 avril en Belgique. "Depuis ce matin, les métiers de contact, c’est-à-dire les coiffeurs, les esthéticiennes, les tatoueurs ont rouvert leurs portes, indique le journaliste France Télévisions Julien Gasparutto, en duplex depuis Bruxelles. Il est également désormais possible d'aller faire ses courses librement dans les commerces essentiels." Enfin, les rassemblements autorisés à l'extérieur passent "de quatre à dix personnes".

Déconfinement plus large en Italie et au Pays-Bas

L'Italie, de son côté "opère un déconfinement plus large", ajoute Julien Gasparutto. "Les cafés, les restaurants, mais aussi les salles de spectacle, le cinéma rouvre partiellement, avec des jauges de public qui restent limitées et un couvre-feu qui est maintenu à partir de 22 heures", précise le journaliste. À partir du mercredi 28, "ce sera au tour des Pays-Bas de rouvrir les terrasses" et de "supprimer le couvre-feu". Les mesures font débat dans le pays, où le niveau de contamination reste "très élevé".