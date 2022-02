Covid-19 : la cinquième vague marque le pas en France

"C’est indiscutable", confirme-t-il. "Depuis le pic qui a été atteint au mois de janvier, de 365 000 personnes par jour en moyenne, on est maintenant repassés en dessous de 200 000 et les vacances scolaires vont encore accélérer tout ça." Dans les hôpitaux en revanche, le pic a été passé le 7 février, "il y aura encore beaucoup de tensions à l’hôpital, mais là aussi ça va commencer à diminuer. Ceci dit, autant le pass sanitaire sera rapidement peu utile, autant il faudra peut-être encore garder le masque à l’intérieur », déclare Damien Mascret.

Le pic des décès devrait bientôt être passé

Le premier Ministre l’a rappelé, le Covid-19 a encore fait 2 000 morts en France la semaine dernière. "C’est vraiment le point noir de la stratégie française, on est en hausse ininterrompue depuis la fin novembre. La bonne nouvelle, c’est que comme il y a un décalage de trois semaines entre le pic des cas et le pic des décès, on peut enfin espérer passer le pic des décès dans les jours qui viennent", indique le médecin et journaliste santé.

