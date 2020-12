Coronavirus : des problèmes de gestion de la pandémie par l’exécutif ?

Entre contraintes économiques, sanitaires et enjeux de vaccination, les prochaines semaines seront délicates pour le gouvernement. D’autant que l’exécutif est sous pression après les conclusions de la commission d’enquête de l’Assemblée. Mercredi 2 décembre, cinq députés Les Républicains ont présenté les conclusions de la commission d’enquête sur la gestion de l’épidémie. Après six mois de travail, les parlementaires pointent des défaillances, de l’impréparation et des retards dans la gestion de l’épidémie depuis le printemps. C’est donc un premier bilan en forme de réquisitoire.

Un rapport de 200 pages

"Nous pointons ces failles pour éviter qu’elles ne se reproduisent", a-t-on pu entendre. Pendant six mois, des dizaines de personnalités ont été auditionnées : Premiers ministres, directeur général de la santé, ministres et anciens ministres… Le rapport fait plus de 200 pages. Le premier enseignement est que la France était mal préparée à affronter une pandémie. En cause, selon les rapporteurs, la gestion jugée défaillante des stocks stratégiques de matériels médicaux qui seraient devenus une variable d’ajustement budgétaire.

