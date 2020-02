Consommation : le prix des mutuelles flambe

Du jour au lendemain, le tarif de sa mutuelle a augmenté de plus de 50 € par mois. Une hausse brutale que Yves Eyraud ne comprend pas. "J'ai appelé ma mutuelle, qui m'a dit que c'était normal. Je n'ai pas de changement de garanties", explique-t-il. L'UFC-Que Choisir a épluché 500 contrats. Résultat en 2020, une hausse médiane des tarifs de 5%.

Une forte augmentation d'une année sur l'autre

Une augmentation plus forte que l'année passée, la faute au reste à charge zéro, selon l'association de consommateurs. "Depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez obtenir des paires de lunettes et certains soins dentaires sans reste à charge. Cela pèse sur les cotisations. Quand on voit l'augmentation constatée cette année, on se rend compte qu'on est bien au-delà", explique Mathieu Escot, le directeur de l'étude. Pourtant, lors de la mise en place de la réforme l'an passé, la ministre de la Santé avait prévenu les mutuelles. Contacté mercredi 12 février, le ministère de la Santé assure qu'il va examiner de près les hausses de tarif.

