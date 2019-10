Reste à charge zéro : les mutuelles pourraient faire grimper leurs tarifs

Coût total pour une couronne : 780 € sur lesquels 136 € resteront à la charge du patient après le remboursement de la Sécurité sociale et de la mutuelle. Le reste à charge zéro s'appliquera dès janvier 2020 sur les lunettes et certains frais dentaires. Une réforme à 1 milliard d'euros financée par l'Assurance maladie et pour le quart restant par les mutuelles. Ces dernières augmentent chaque année leurs tarifs d'environ 3% pour faire face à la hausse des coûts de santé. "On observe nous un écart de l'ordre de 2 à 3% au-dessus du rythme historique d'augmentation", explique Pierre-Alain de Malleray, courtier en assurance.

La réforme coûtera 325 millions d'euros aux mutuelles

Sur un document que s'est procuré franceinfo, un assureur prévoyait entre 6 et 9% d'augmentation directement en lien avec la réforme 100% santé. Sa grille tarifaire finale annonce un +5,5%. Les mutuelles ont fait leur calcul et le reste à charge zéro leur coûtera 325 millions d'euros. Malgré tous les efforts possibles, elles devront répercuter cette somme sur leurs adhérents.

