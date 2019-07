Canicule : "Le changement climatique implique une formation différente des médecins"

Le Dr Battistoni, président du principal syndicat de médecins généralistes, estime que l'adaptation de nos sociétés aux événements climatiques, comme la canicule actuelle, est "le défi de l'avenir".

"Le risque environnemental, le changement climatique... Tout cela implique des comportements différents pour la population, mais aussi une formation différente, une approche différente des médecins", a estimé jeudi 25 juillet sur franceinfo Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, premier syndicat de médecins généralistes.

Alors que 20 départements du nord du pays sont placés en alerte rouge par Météo France en raison de la canicule, une première, "c'est le défi de l'avenir", a-t-il jugé. "Nous devons passer très probablement d'un exercice centré sur l'individu, centré sur le soin porté à une personne, vers une prise en compte d'un danger lié à l'environnement pour l'ensemble de la population", a estimé le syndicaliste.

"Il faut des communautés territoriales de santé"

"Ce qui différencie la France d'autres pays, c'est l'absence d'organisation des soins ambulatoires, de la médecine de ville. On a très bien organisé, dans ce pays, les hôpitaux. On a créé les CHU en 1958, on n'a jamais fait l'équivalent pour les soins de ville", a estimé Jacques Battistoni. "C'est pourquoi il faut des communautés territoriales de santé. On a signé un accord avec l'assurance maladie à la fin du mois de juin pour organiser des communautés professionnelles sur des territoires de santé". Elle visent à associer des professionnels de toutes spécialités à s'organiser, sur un territoire, autour d'un projet de santé.

"C'est en train de se créer, il y en a entre 100 et 200. L'objectif est d'en créer environ 600 sur toute la France. La première mission de ces communautés va être d'organiser une réponse aux demandes de soins non programmées" (ndlr : les demandes de médecins hors urgences médicales), a expliqué Jacques Battistoni.