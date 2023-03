DIRECT VIDEO - Pourquoi la chirurgie esthétique explose chez les jeunes ?

Depuis 2019, les 18-34 ans consomment plus d’interventions esthétiques que les 50-60 ans. Quelles sont les raisons qui poussent les plus jeunes vers la chirurgie esthétique ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Les injections et les opérations esthétiques n'attirent plus seulement les adultes. Au contraire, depuis 2019, les 18-34 ans consomment plus d'actes esthétiques que les 50-60 ans. Liposuccions, rhinoplasties ou encore augmentation mammaires, les moins de 35 ans sont désormais les premiers à avoir recours à avoir recours au bistouri. Cependant, proposées parfois par des charlatans, ces interventions peuvent s'avérer très risquées.

Manon Mella reçoit dans le Talk de franceinfo Elsa Mari et Ariane Riou, journaliste au Parisien et autrices du livre-enquête Génération Bistouri, paru aux éditions JC Lattès (février 2023).

Derrière les portes des cliniques

Le 2 février 2019, Le Parisien titrait à la Une du journal "Chirurgie esthétique : le péril jeune". Depuis, entre décembre 2021 et août 2022, Elsa Mari et Ariane Riou ont poussé les portes des cliniques tant convoitées par les plus jeunes pour comprendre cette industrialisation de la chirurgie esthétique chez les plus jeunes.

Sans dénoncer les actes chirurgicaux pour des raisons esthétiques, les autrices interpellent sur la banalisation d'opérations qui sont loin d'être anodines et cachent parfois un mal-être important. Comment expliquer que les 18-34 ans soient devenus accros au bistouri ?

