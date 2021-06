Numéros d'urgence : quelles sont les raisons de la panne ?

La panne des numéros d'urgence survenue mercredi 2 juin résulterait du dysfonctionnement d'un équipement technique. Les six sites chargées d'acheminer les appels vers les services d'urgence aurait tous subi la panne d'un logiciel commun. Problème, il n'existe aucun sytème de secours dans ce cas. "Il n'y a pas de plan B", a confirmé Stéphane Richard, le PDG d'Orange.

La multiplicité des acteurs complique le fonctionnement du réseau. "Les plateformes qui gèrent ces appels sont de plus en plus fragiles, à cause de cet empilement de contraintes", ajoute Sébastien Crozier, président de la CFE-CGC Orange.



L'opérateur mis en cause

L'opérateur Orange est-il responsable ? Oui selon les spécialistes, mais il n'est pas le seul. Si Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France, affirme qu'il y a bien "la responsabilité d'Orange", ce dernier estime toutefois que "la première responsabilité, c'est celle de l'État", qui est chargé de définir des normes de sécurité adaptées. Un enfant de 28 mois décédé en Vendée pourrait avoir été victime de la panne, précise le journaliste Hugo Puffeney, en direct du ministère de l'Intérieur.