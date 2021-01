Nouvelles mesures de restriction : quels sont les scénarios envisagés par l’État ?

Le couvre-feu à 18 heures étendu à toute la France était la dernière carte à jouer pour le gouvernement avant un reconfinement. Mais mercredi 27 janvier, son porte-parole, Gabriel Attal, s’est montré pessimiste : "Nous envisageons plusieurs scénarios qui vont d’un maintien du cadre actuel à un confinement très serré". Les chiffres qui émanent des départements placés sous couvre-feu à 18 heures depuis le 2 janvier ne sont pas non plus satisfaisants : le taux d’incidence a baissé au bout de quelques jours, il a ensuite stagné, pour ensuite remonter au bout de dix jours, à tel point qu’il est en moyenne 1,3% plus élevé qu’au moment de la mise en place de cette mesure.

Emmanuel Macron à la recherche du "juste équilibre"

Le prrésident de la République devrait trancher à la fin de la semaine. "Absolument rien n’est exclu par l’exécutif", affirme le journaliste Guillaume Daret en direct depuis le palais de l’Elysée. Du couvre-feu ferme à l’image de celui de mars 2020, ou plus souple, comme en novembre dernier, aux solutions mixtes, avec un couvre-feu la semaine, et confinement le week-end, avec une limitation des déplacements, plusieurs scénarios sont envisagés. "D’après son entourage, Emmanuel Macron est à la recherche du juste équilibre pour casser l’épidémie et, en même temps, faire accepter cette mesure par les Français", ajoute le journaliste.

