Noël : à l'approche du réveillon, des grands-parents choisissent de s’isoler

Noël 2020 ne ressemblera assurément pas à aucun autre. Loin de ses enfants et petits-enfants, un couple de grands-parents vivant dans le nord de la France vivra son réveillon à deux. "L’année dernière, toute la famille était réunie à table, chez nous. Cette année, la table sera vide", regrette le grand-père, Bernard Ceurstérmont.



"On a surtout peur pour nous"

À 69 ans chacun, ils se sont résolus à rester chez eux. Une décision crève-cœur, mais avec le Covid-19, il était impensable pour eux de célébrer Noël normalement. "On ne va pas garder le masque constamment, et il y va y avoir forcément des réflexes de proximité. Nous ne voyons pas souvent nos petits-enfants, on risque de s’enlacer, c’est là que les risques sont importants. On a surtout peur pour nous", se désole Bernard Ceurstérmont. Renoncer à Noël pour se protéger : un sacrifice accepté par leurs deux enfants et quatre petits-enfants.

