Nice : une femme médecin frappée après une intervention

Pauline Foti est médecin généraliste. Jeudi 7 novembre, elle termine une consultation pour SOS médecins dans une cité sensible de Nice (Alpes-Maritimes). "En rejoignant la voiture, qui était garée juste en bas de la porte, un individu s'est jeté sur moi et m'a enserré. Tout de suite, deux autres individus m'ont maintenu les bras. Ils m'ont arraché mes bijoux, ma montre et le sac", explique-t-elle.

SOS médecins ne se déplacera plus dans le quartier

Bilan de l'agression : une côte fêlée et une entorse au genou. Pauline Foti a porté plainte. "On ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions. On fait notre travail, on vient la nuit pour aider les gens. On ne peut pas accepter d'aller soigner les patients avec la boule au ventre", précise-t-elle. SOS médecins a pris une mesure radicale et refuse de retourner dans le quartier jusqu'à nouvel ordre. Pour l'association, c'est l'agression de trop.

