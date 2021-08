Moselle : la pénurie de dentistes touche également les agglomérations

Les habitants de Moselle doivent parfois parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour avoir un simple contrôle dentaire. Installé depuis 25 ans à Forbach, un dentiste constate que de nombreux confrères partis à la retraite n'ont pas été remplacés. Chaque jour, il accueille cinq clients en urgence et en refuse dix autres. "Comment est-ce qu'un praticien peut refuser des patients ?", s'interroge le Dr Laurent Riguet, chirurgien-dentiste. "Normalement c'est impossible, on n'a pas été formé pour ça (...). C'est quelque chose qui est très traumatisant", confie-t-il, parlant même de "sentiment de culpabilité".

En phase de devenir un désert médical

Même son de cloche dans un cabinet dentaire à Freyming-Merlebach (Moselle), où le temps d'attente s'allonge pour obtenir un rendez-vous. Malgré une augmentation de 10% du nombre de praticiens en Moselle, certains secteurs n'arrivent plus à attirer les jeunes diplômés. "Les nouveaux inscrits ont tendance à vouloir travailler trois jours et demi ou quatre jours par semaine, et non cinq jours voire cinq jours et demi comme à l'époque", constate le Dr Marc Bakalara, président du Conseil département de Moselle de l'Ordre des médecins. La Moselle pourrait bientôt devenir un désert médical, de nombreux départs à la retraite étant prévus.