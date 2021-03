Déserts médicaux : les médecins étrangers appelés en renfort

Les élus locaux redoublent d'efforts pour attirer des médecins dans les déserts médicaux. C'est ainsi qu'un couple de généralistes espagnols découvre un cabinet neuf, spécialement aménagé pour les accueillir. Ils se sont laissés tenter par l'offre des élus locaux de la Sartre (Pays-de-la-Loire) qui font venir des médecins sur leur territoire.

Pénurie de médecins

"La communauté de commune met à disposition les cabinets médicaux, meublés et équipés. On leur met à disposition gratuitement pendant un an un logement. On cherche à faire venir des médecins, nous sommes un territoire où nous connaissons une très très grande pénurie en termes de médecins par rapport à la population", explique Géraldine Vogel, vice-présidente de la communauté de communes Maine Saosnois. Une mesure dont se réjouissent les habitants. D'ici la fin de l'année, les élus espèrent attirer encore d'autres médecins généralistes sur leur territoire.