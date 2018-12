Strasbourg : un hommage à Naomi Musenga

La famille et les proches de Naomi Musenga sont venus déposer des fleurs, au pied de l'hôpital à Strasbourg (Bas-Rhin) où elle est morte le 29 décembre 2017. Une famille qui réclame justice et des réponses aux questions qu'ils se posent, depuis maintenant un an. "Pourquoi il y a eu tous ces manquements par rapport à l'hôpital, c'est surtout ça que l'on essaie de chercher. Pourquoi il y a eu des manquements, du début jusqu'à la fin", explique son frère, Gloire Musenga.

"Si vous ne me dites pas ce qui se passe, je raccroche"

Naomi Musenga avait appelé le Samu. La jeune femme de 22 ans souffre alors d'horribles maux de ventre. À bout de force au téléphone, elle tente de s'expliquer. La conversation avec l'opératrice est enregistrée. Elle est accablante. Naomi Musenga n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui lui fait mal, ce à quoi l'opératrice répond : " si vous ne me dites pas ce qui se passe, je raccroche". Un an après, l'enquête ouverte pour non-assistance à personne en danger est toujours en cours. L'instruction devrait se terminer en début d'année prochaine.

