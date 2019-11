VIDEO. Face à la pénurie de médicaments, "les pharmacies pleurent"... et les patients angoissent

Pourquoi la France n'est-elle plus capable de fournir certains médicaments à des milliers de malades ? Les laboratoires en produisent-ils assez, face à l'explosion de la demande, liée à la hausse du niveau de vie dans des pays émergents comme l'Inde ou la Chine ? Le système d'approvisionnement serait-il à bout de souffle ?

En bout de chaîne, "depuis deux ans, les pharmacies pleurent", confie-t-on dans l'une des 21 000 officines françaises, qui font face à une pénurie sans précédent. Cette année, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, 1 200 traitements dits "d'intérêt thérapeutique majeur", essentiels pour les patients à qui ils sont prescrits, pourraient être en rupture dans les officines françaises.

Une course contre la montre

Angoissés, les milliers de patients qui ont besoin de ces traitements sont contraints à une course contre la montre. Un reportage d'"Envoyé spécial" a suivi Alexandra, atteinte d'endométriose. Pendant des semaines, elle a filmé sa bataille quotidienne pour se procurer du Lutéran, le seul médicament qui lui convienne et lui permette de vivre à peu près normalement.

Même combat pour Maud, épileptique. Son médicament habituel, le Gabitril, est en rupture de stock. A l'angoisse de la maladie s'ajoute celle de ne plus avoir de traitement, un "double effet" insupportable pour la jeune femme. "Ce n'est pas un produit de consommation, s'insurge-t-elle. C'est pour ma santé, c'est pour que je puisse vivre. On me doit de me dire pourquoi demain je risque de mourir."

Extrait de "Médicaments : alerte à la pénurie !", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 14 novembre 2019.