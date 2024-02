Santé : les publicités pour l'ibuprofène 400 mg bientôt interdites

"La publicité grand public pour les médicaments contenant 400mg d'ibuprofène sera interdite à compter du 2 avril" en raison d'une augmentation des "effets indésirables graves en lien avec la dose d'ibuprofène [anti-inflammatoire]", annonce l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans un communiqué. Cela concerne les publicités dans les journaux, à la télévision mais aussi sur internet.

La décision est prise dans "la continuité de nos actions en faveur du bon usage de ces médicaments disponibles sans ordonnance et d’utilisation courante (...) en cas de douleurs ou de fièvres". Ces publicités ont trop encouragé les consommateurs à avoir directement recours à de l'ibuprofène dosé en 400 mg, estime l'ANSM, car les recommandations sont de "privilégier la prise d’ibuprofène dosé à 200 mg en première intention".

Des hémorragies gastro-digestives

Or, l'ANSM établit un lien direct entre ces publicités et une mauvaise prise des médicaments, "les signalements d’effets indésirables graves en lien avec la dose d’ibuprofène, notamment des hémorragies gastro-digestives et des atteintes rénales, ont augmenté parallèlement au nombre de publicités auprès du grand public en faveur de l’ibuprofène 400 mg et aux ventes de ces médicaments contenant 400 mg d’ibuprofène".

Cette interdiction vise uniquement les boîtes 400 mg et ne "remet pas en cause la balance bénéfices-risques positive de ces médicaments", mais "intervient dans la continuité des mesures prises ces dernières années pour sécuriser l'usage de ces médicaments", comme l'interdiction en 2019 de leur libre accès, "depuis cette date les boîtes d’ibuprofène doivent être positionnées derrière le comptoir de pharmacie". Une indication a également été ajoutée sur le fait "qu’une prise d’anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) peut masquer les symptômes d’une infection bactérienne et conduire à un retard de diagnostic et de prise en charge".