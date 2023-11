Santé : les Français continuent à consommer de plus en plus d'antibiotiques

La consommation d’antibiotiques a augmenté de plus de 16% en un an. Cette nouvelle hausse est un problème sanitaire car elle renforce la résistance des bactéries à ces médicaments.

Temps de lecture : 1 min

Des médicaments de plus en plus automatiques ? Les Français ont consommé davantage d'antibiotiques en 2022, poursuivant la hausse constatée depuis 2021, selon Santé publique France. Cette consommation d’antibiotiques n’avait connu une baisse qu’en 2020, avec la pandémie de Covid-19. En un an, la consommation d’antibiotiques a augmenté de plus de 16%. Pour avoir une idée statistique, pour 1 000 habitants, on compte 800 prescriptions d’antibiotiques.

La triple épidémie de 2022 ne devrait y être pour rien, car le Covid-19, la grippe et la bronchiolite sont provoqués par des virus, et pas par des bactéries, les antibiotiques sont donc inefficaces. Malgré tout, Santé publique France estime que la hausse de consommation des antibiotiques est liée à cette triple épidémie. Ce sont sans doute de mauvaises prescriptions. Elles sont liées aussi à certaines gastro-entérites et infections à streptocoque.

La hausse est surtout marquée chez les enfants. Pour les 5-14 ans, la consommation a bondi de plus de 40% en un an. L'augmentation est aussi constatée chez les résidents d’Ehpad. Les régions qui consomment le plus d’antibiotiques sont la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la Corse et les Hauts-de-France.

Les autorités de santé lanceront en décembre une campagne pour inciter les Français à utiliser moins d’antibiotiques pour lutter contre l’antibiorésistance, c’est-à-dire le développement de super bactéries sur lesquelles nos médicaments ne feront bientôt plus effet.