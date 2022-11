Santé : le rebond de prescriptions d’antibiotiques inquiète

France 3

Après des années de progrès portées par un slogan fort, "les antibiotiques, c’est pas automatique", la prise de ces médicaments est en forte hausse. "La prise d’antibiotiques a baissé pendant 10 ans, mais repart en flèche, +4.9 % entre 2020 et 2021 [...] En 2021, il y a eu 700 prescriptions d’antibiotiques pour 1 000 habitants. La France est l’un des pays qui consomme le plus d'antibiotiques en Europe, derrière la Grèce et l’Espagne", fait savoir la journaliste Saada Soubane, présente sur le plateau du 12/13 de France 3, mercredi 2 novembre. "Une hausse importante notamment chez les enfants. Particulièrement protégés pendant la pandémie, ils sont désormais confrontés aux maladies saisonnières : rhinopharyngite, bronchite, grippe", ajoute la journaliste.



Les risques des antibiotiques

Pourtant, la prise de tels médicaments est complètement inefficace contre ces maladies provoquées par des virus. "On le rappelle : les antibiotiques combattent les bactéries, mais sont inefficaces contre les virus", souligne Saada Soubane. D’autant plus que ces prises peuvent être dangereuses. "Trop en prendre modifie nos microbiotes, un déséquilibre qui peut entraîner des maladies chroniques", avertit la journaliste. La crainte est également présente de voir se développer une antibiorésistance avec des bactéries plus résistantes qui rendraient l’utilisation d’antibiotiques inefficace.