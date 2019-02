Santé : des médicaments "plus dangereux qu'utiles"

Selon la revue médicale Prescrire, certains médicaments feraient plus de mal que de bien. Elle pointe 93 médicaments dans des registres de traitement très variés : cancer, diabète, maladie d'Alzheimer, mais aussi des produits plus grand public vendus en libre accès. Cette année, la revue ajoute trois médicaments aux effets indésirables : le Décontractyl, le Toplexil et l'Humex. Chez certains patients, les effets secondaires peuvent être graves, comme des somnolences, nausées, allergies ou le développement d'une dépendance. Bénédicte Navarro en a fait les frais. Un de ces médicaments contre le rhume lui a causé de l'arythmie.

"Les firmes ont intérêt à garder leurs médicaments sur le marché"

Pour la revue indépendante qui publie ses recommandations, les autorités sanitaires sont au courant de ces risques, mais n'agissent pas suffisamment. "Les firmes ont intérêt à garder leurs médicaments sur le marché, car c'est une source de revenus, et les agences sont souvent réticentes et hésitantes à prendre la décision", explique Bruno Toussaint, directeur éditorial de Prescrire. L'Agence nationale de sécurité du médicament n'a pas souhaité commenter cette liste, mais affirme surveiller de près certains des produits mentionnés.

