Médicaments : des pénuries de plus en plus importantes

L’angoisse de la catastrophique rupture de stocks, certains vivent avec quotidiennement. C’est le cas de Christian, dont la femme est intolérante aux médicaments de substitution. Pour trouver les médicaments de son épouse, toute sa famille se mobilise.

Une situation qui empire

"C’est la chasse dans toutes les pharmacies, déplore-t-il. C’est également mes enfants qui, dans leur commune, vont voir les pharmaciens." Lassé de cette situation, Christian a porté plainte devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Cette pénurie touche de plus en plus de Français. En 2008 seulement 44 médicaments posaient problème, 404 en 2013 et en 2017, 538. Des associations dénoncent la politique de rentabilité des laboratoires qui promettent de réagir.

