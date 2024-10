Le ministre de l'Economie ne s'interdit pas de bloquer l'achat du Doliprane par un fonds d'investissement américain s'il n'est plus produit en France

Il exige des contreparties. Dimanche 13 octobre, le ministre de l'Economie, Antoine Armand, a affirmé qu'il ne s'interdit pas de bloquer la cession de la filiale de Sanofi produisant le Doliprane au fonds d'investissement américain CD&R s'il n'est pas garanti que le médicament continue à être produit en France. "Mon engagement est que le Doliprane continue à être produit en France, par des salariés en France" et "nous devrons demander des garanties extrêmement fortes", a-t-il déclaré sur BFMTV.

Il sera lundi matin avec le ministre délégué chargé de l'Industrie, Marc Ferracci, sur le site de production du Doliprane de Sanofi à Lisieux (Calvados). Interrogé sur une possibilité de bloquer la cession, le ministre a répondu que "nous demanderons des garanties extrêmement fortes de nature à rassurer sur le moyen terme à la fois les salariés et les Français (...) et si ce n'est pas le cas, rien ne me paraîtra interdit au premier abord".

Le ministre doit discuter lundi "avec les salariés et leurs représentants de ces garanties, de ces conditions parce que produire du Doliprane en France est notre stratégie industrielle et souveraine et sanitaire et cela doit le rester", a-t-il dit. L'annonce du passage du médicament le plus vendu en France sous pavillon américain a suscité une bronca chez les politiques de tous bords, dont certains ont exhorté le gouvernement à bloquer cette opération, au nom de la souveraineté sanitaire française.