Info franceinfo Santé : le nombre de médicaments non utilisés récupérés en pharmacie s'est élevé à près de 10 000 tonnes en 2021

On ne finit pas toujours boîtes de comprimés, les pommades ou les sirops pour la toux. En 2021, 9 833 tonnes de médicaments non utilisés - périmés ou non - ont été récupérés dans les 21 141 pharmacies d’officine de France (métropole et Outre-mer). Un chiffre stable qui correspond à 2,5 boîtes par habitant, indique Cyclamed dans une étude, que franceinfo s'est procurée mercredi 5 octobre. L'association pilote le dispositif national de tri et de valorisation des médicaments non utilisés.

9 Français sur 10 déclarent rapporter leurs médicaments non utilisés en pharmacie

Toujours selon cette étude, neuf Français sur dix déclarent rapporter leurs médicaments non utilisés en pharmacie. Ils mettent majoritairement en avant la préservation de l’environnement. C'est la motivation majeure de 81% des personnes interrogées, vient ensuite la sécurité sanitaire (65%). Selon Cyclamed, les Français ont accentué les "gestes éco-citoyens" : le tri au domicile et le retour des médicaments non utilisés sont de plus en plus affinés, "grâce notamment à l’implication en hausse des officinaux, qui considèrent le dispositif Cyclamed comme indispensable."

Actuellement, 64% des personnes interrogées trient leurs médicaments "en séparant les emballages vides, les étuis en carton et notices en papier pour un recyclage matière dans le tri sélectif, avant de rapporter leurs médicaments non utilisés en pharmacie". Cette habitude est plus marquée auprès des moins de 35 ans (76%) et dans les régions rurales (69%).

"Depuis près de 17 ans, les ventes de médicaments à usage humain ne cessent de diminuer (environ - 1% par an), alors que la population croît et vieillit", constate Cyclamed. Les professionnels de santé et la patientèle ont acquis de nouveaux comportements en faveur du bon usage du médicament.