Huit Français sur 10 déclarent rapporter leurs médicaments non utilisés chez le pharmacien

Huit Français sur dix déclarent rapporter leurs médicaments non utilisés chez le pharmacien selon une étude BVA pour l'organisme Cyclamed révélée jeudi 23 mai et que franceinfo s'est procurée. En 2018, 10 827 tonnes de médicaments non utilisés ont été collectés par les pharmacies françaises, soit l'équivalent de 165 grammes de médicaments en moyenne par habitant l'an dernier. L’étude quantitative, en légère baisse par rapport à l'an dernier, révèle que 78% des citoyens déclarent rapporter leurs médicaments non utilisés chez le pharmacien, soit huit Français sur dix, dont 56% les rapportent "toujours".

Valorisés à des fins énergétiques

Ce geste est particulièrement ancré auprès des femmes (85%) avec des enfants de moins de 15 ans qui gèrent l’armoire à pharmacie familiale, les retraités (85%) et les ruraux (85%). "Cela montre une fidélisation de ce 'réflexe' auprès d’une grande partie de la population", analyse l'organisme de tri Cyclamed qui a commandé cette étude. Ces médicaments sont "regroupés par les grossistes-répartiteurs avant leur valorisation à des fins énergétiques", précise Cyclamed. "La valorisation énergétique de ces médicaments a été réalisée en 2018 dans 51 unités de valorisation permettant d’éclairer et de chauffer l’équivalent de 7 000 logements."