De nouvelles pharmacies pratiquent la recette des prix cassés

Les pharmacies peuvent parfois désormais ressembler aux grandes surfaces. Des réductions, des lots et des promotions sont parfois proposés dans des pharmacies d’un nouveau genre, qui s’appellent : Lafayette, Leadersanté, Monge ou Aprium. Des prix bas sont pratiqués toute l’année, comme pour un antigrippal vendu 30% moins cher en moyenne que dans une pharmacie classique. À Paris, une de ces officines a rejoint l’une de ces enseignes et s’est depuis transformée. Résultats : des rayons plus nombreux, 5 000 références en plus et un chiffre d’affaires en hausse de 10%.

Les officines traditionnelles accusent le coup

Dans une pharmacie traditionnelle, 80% des médicaments ont des prix fixes. Les nouvelles pharmacies, elles, vendent en proportion moins de médicaments à prix fixe (environ 33%). Elles peuvent serrer les prix sur le reste : la parapharmacie (33%) et les médicaments sans ordonnance (33%). Pour cela, ces nouvelles pharmacies privilégient une méthode : celle des achats groupés. Autre technique du réseau : créer et vendre des produits sous leur propre marque, comme le font les supermarchés. Face à ces nouvelles méthodes, les officines traditionnelles accusent le coup. Certaines dénoncent une concurrence déloyale.

