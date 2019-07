Comment enrayer la pénurie de médicaments dans les pharmacies ? Les propositions d'un médecin, d'un pharmacien et de patients

Chaque année désormais, plus de 500 médicaments sont provisoirement ou totalement indisponibles dans les pharmacies. C’est vingt fois plus qu’il y a dix ans. franceinfo a demandé à un médecin, un pharmacien et au chargé de mission d'une association de patients quelles étaient leurs pistes pour résoudre ce problème.

"Améliorer la disponibilité des médicaments pour tous les Français est ma priorité", a affirmé la ministre de la Santé Agnès Buzyn dans la feuille de route présentée lundi 8 juillet. (JULIO PELAEZ / MAXPPP)

