Cession de Doliprane : "Ce n'est pas parce qu'on a une usine de médicament en France qu’on n’aura pas de pénurie", avertit le député et médecin Philippe Juvin

"Ce n'est pas parce qu'on a une usine en France qu'on n’aura pas de pénurie et ce n’est pas parce qu’on n’a pas d'usine qu'on aura une pénurie", a déclaré lundi 14 octobre sur franceinfo le député LR Philippe Juvin, également chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, à propos de la potentielle cession de Doliprane à un fonds d'investissement américain par le groupe Sanofi.

Le ministre délégué à l'Industrie Marc Ferracci et le ministre de l'Economie Antoine Armand ont fait ce lundi le déplacement sur le site de Sanofi qui produit le Doliprane à Lisieux (Calvados) pour entendre les préoccupations des salariés et des syndicats. Le groupe pharmaceutique français a en effet annoncé en fin de semaine dernière avoir choisi le fonds d'investissement américain CD&R pour lui céder potentiellement le contrôle de son entité de santé grand public, Opella, qui commercialise le médicament Doliprane. Depuis, les syndicats et une grande partie de la classe politique s'inquiètent des conséquences d'une telle vente pour la souveraineté sanitaire et les 250 emplois du site normand.

"Toute cette histoire est une fable"

"Si on se place du point de vue industriel, oui c'est une usine qui est vendue", a d'abord commenté Philippe Juvin. "Mais si vous me posez la question de la production des médicaments et des risques de pénurie en France, tout ça révèle une très grande ignorance des sujets de la part des gens qui s'en occupent." Selon lui, "il n'y a aucune relation entre l'existence de cette usine en France et l'existence ou pas de pénurie de Doliprane, tout ça c'est une plaisanterie".

"Toute cette histoire est une fable", a-t-il poursuivi, car "le principe actif du médicament est fabriqué à 100% en Asie". "En France, la fameuse usine, c'est de l'assemblage final. Quand un pays fabrique un médicament, croyez-vous vraiment que le médicament est vendu uniquement dans le pays où il est fabriqué ?" "En France, nous avons des pénuries de médicament car en France, le prix des médicaments que nous payons aux industriels est plus bas que chez nos voisins", a assuré le médecin. "Et un industriel a donc plus d'intérêt à vendre ses médicaments aux Allemands qu'aux Français car les Allemands payent plus."