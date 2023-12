Médecin traitant pour chaque malade atteint d'une maladie chronique : "On n'y sera pas" d'ici la fin de l'année, reconnaît Agnès Firmin Le Bodo

"D’ici la fin de l’année, 600 000 patients atteints de maladie chronique qui n’ont pas de médecin traitant en disposeront", c'était la promesse du président de la République lors d'une allocution adressée aux Français le 17 avril 2023. Huit mois plus tard, l'objectif est loin d'être atteint. "On n'y sera pas", a reconnu Agnès Firmin Le Bodo mercredi 13 décembre sur franceinfo. "180 000 (patients souffrant d'une maladie chronique) de mémoire, ont trouvé un médecin traitant", a chiffré la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention.

"Mais tous ont reçu un courrier de la Caisse nationale d'assurance maladie, donc ils sont tous identifiés", a défendu la ministre, se rapprochant du souhait initial d'Emmanuel Macron. Le 6 janvier 2023, lors de vœux adressés aux soignants, le président de la République avait annoncé que "les 600.000 patients avec une maladie chronique se verront proposer un médecin traitant avant la fin de l'année. Ou plus exactement, je veux que ces patients chroniques aient accès à ce que j'appellerais une équipe traitante, c’est-à-dire qu'ils puissent avoir sur ces réseaux, ces coalitions d’acteurs qu’on aura identifiées et structurées à l’échelle d’un territoire et d’une équipe. Et quand il n’y a pas suffisamment de temps de médecins, qu’au moins les médecins puissent déléguer à des paramédicaux, mais qu’on n’ait pas des gens qui n'aient accès à personne."

Agnès Firmin Le Bodo a tenu "aussi à redire que sur ces 600 000 patients" qui souffrent d'une affection longue durée (ALD), "certains n'en voulaient pas non plus de médecin traitant". Selon les chiffres de la ministre, chaque patient en moyenne a "vu un médecin au moins trois fois dans l'année".