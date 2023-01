Les malades chroniques sans médecin traitant seront "contactés" avant l'été, promet le ministre de la Santé

Quelque 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Parmi eux, 600 000 sont atteints d'affections de longue durée.

Tous les malades chroniques sans médecin traitant seront "contactés" par l'Assurance-maladie "d'ici juin" pour se voir proposer "des solutions concrètes", a assuré lundi 30 janvier le ministre de la Santé, François Braun. Cette tache sera confiée "dans les prochaines semaines" à une "instance de pilotage" placée "sous l'égide de l'assurance-maladie", a-t-il ajouté.

Ces assurés "sont privés d'un suivi régulier", ce qui "n'est plus acceptable", a déclaré François Braun lors de ses "vœux aux forces vives de la santé". Il a également appelé à "mieux reconnaître et valoriser le rôle et l'engagement des médecins traitants" dans le cadre des négociations en cours entre les syndicats de médecins et l'assurance-maladie.

Parmi les 6 millions de Français sans médecin traitant, l'exécutif insiste depuis plusieurs mois sur les quelque 600 000 atteints d'affections de longue durée (ALD).