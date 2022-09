Marseille : agressé, un médecin ferme son cabinet

Saïd Ouichou a pris sa décision : fermer son cabinet à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans le XVe arrondissement, où il exerçait depuis quinze ans. Son départ fait suite à une violente agression il y a deux jours. "Il tambourine à la porte, en me demandant : donnez-moi mon ordonnance maintenant. Je lui ai expliqué qu'il fallait attendre, qu'il y avait du monde. Je ne sais pas pourquoi, il s'est mis à crier, son copain qui était dehors rentre, il voulait me frapper. Les patients se sont interposés, j'ai fini par arrêter la consultation et fermer mon cabinet à la suite de cet incident", détaille le médecin.

Fermeture d'ici fin octobre

Ce n'est pas la première fois, certains messages donnent même le ton. En consultation, un habitué du cabinet comprend le départ du médecin. "Personne ne respecte plus personne. Ils sont arrivés à agresser le docteur, où va-t-on ?", se questionne le patient. Partir sans abandonner ses patients, c'était un dilemme pour Saïd Ouichou. Il va rester dans le XVe arrondissement, mais rejoindre dans un autre quartier une structure collective. Le cabinet devrait fermer d'ici fin octobre.