Santé : l'Ordre des médecins dénonce des agressions de plus en plus nombreuses

Après 26 ans de pratique, Sylvie Caillard a connu sa première agression il y a deux mois alors qu'elle venait de refuser un certificat médical à un patient. "Il m'a tapé sur l'épaule, j'ai tourné sur moi-même et à ce moment-là mon mari est arrivé et a reçu un coup de boule", raconte Sylvie Caillard. Après dix jours d'ITT chacun, ils ont pu retourner au travail, mais ont désormais une appréhension, avoue son mari, administrateur du cabinet : "On a peur quand on arrive le matin de trouver quelqu'un devant la porte, c'est une peur constante."



Plus de 1 000 médecins agressés en 2021

Ce ne sont pas les seuls à avoir connu de telles mésaventures. Plus de 1 000 médecins dont deux tiers de généralistes ont été agressés en 2021, selon le rapport de l'Ordre des médecins publié mardi 26 juillet. Un chiffre sans doute sous-estimé, car peu sont ceux qui osent en parler ou porter plainte. De nouvelles habitudes sont donc à l'œuvre dans certains cabinets. "On apprend à ne pas prendre un patient que l'on ne connaît pas en fin de journée, on apprend à ouvrir les portes lorsqu'il y a du monde dans la salle d'attente en cas de problème", avoue Natacha Regensberg de Andreis, généraliste à Paris. Des chiffres en augmentation de 23 % par rapport à dix ans auparavant