VIH : le nombre de contamination chute de 71% au Royaume-Uni grâce à la PrEP

La PrEP, le traitement préventif contre le VIH, est à l’origine d’une baisse drastique des contaminations au Royaume-Uni chez les hommes gays et bisexuels, selon les autorités sanitaires britanniques.

Encore une victoire pour la PrEP. L’usage de ce traitement préventif contre le VIH a permis une baisse drastique du nombre de nouvelles contaminations au Royaume-Uni, annonce un rapport de Public Health England, les autorités sanitaires britanniques, le 16 janvier 2020.

Leurs derniers chiffres montrent en effet que parmi les hommes homosexuels et bisexuels, le nombre de nouvelles transmissions du VIH a chuté de 2.800 en 2012 à 800 en 2018, soit une diminution de 71,4%. De même, le nombre estimé d’hommes gays, bisexuels ou ayant des rapports sexuels avec des hommes porteurs du VIH mais non diagnostiqués a été divisé par deux entre 2014 et 2018, passant de 7.000 à 3.600.

Mettre fin à la transmission du VIH d'ici 2030

L’objectif au Royaume-Uni est de mettre fin à la transmission du VIH d’ici 2030. Cela passe par l’utilisation de la PrEP mais aussi par le recours aux préservatifs, à des dépistages réguliers et à la mise en place de traitement antirétroviral dès que possible si le test de dépistage est positif.

Actuellement, au Royaume-Uni, la PrEP est disponible pour les personnes à haut risque en Ecosse et au Pays de Galles mais plus difficilement en Angleterre où chaque patient intéressé par ce traitement doit attendre d’être intégré à un essai clinique pour recevoir la PrEP.

En France, la PrEP est accessible à toutes les personnes à risque après consultation avec un médecin chargé d’évaluer la nécessité de prendre ce traitement.

Une efficacité proche de 100%

En quoi consiste ce traitement ? La PrER, pour prophylaxie de pré-exposition est un médicament antirétroviral contre le VIH. Commercialisé sous le nom de Truvada® ou sous des formes génériques, il associe deux antirétroviraux. Qu’elle soit prise de façon quotidienne ou à la demande, au moment des rapports sexuels, elle a montré son efficacité proche de 100% pour se protéger de l’infection par le VIH.

En revanche, la PrEP ne protège pas des autres infections sexuellement transmissibles.

Gays, bisexuels, travailleurs et travailleuses du sexe…

La PrEP s'adresse aux personnes qui, par leur pratique, sont à haut risque de contracter le VIH, en particulier les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, les travailleurs et travailleuses du sexe exposés à des relations sexuelles sans préservatifs, les usagers de drogues par voie intraveineuse avec partage de seringue, les personnes trans ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes originaires de régions du monde à forte prévalence (Afrique subsaharienne, Guyane…).