VIDEO. L'allergie, un phénomène qui prend de l'ampleur

Nez qui coule, yeux rouges, plaques sur la peau… Les allergies ont l'habitude d'engendrer des symptômes bénins mais elles peuvent aussi s'avérer mortelles dans certains cas.

L'allergie apparaît lorsque le système immunitaire perçoit comme dangereux un élément totalement inoffensif : l'allergène. Au contact de celui-ci, le corps adopte une réponse allergique qui s'accompagne généralement de symptômes. Parmi les plus graves, il y a le choc anaphylactique qui peut engager le pronostic vital.

Même si elle n'est pas toujours grave, l'allergie peut en tout cas modifier radicalement les habitudes d'un individu : "Mes amis mangent parfois des sandwiches au beurre de cacahuète. Et s'ils touchent un crayon et que je le touche aussi, je peux avoir une réaction", confie Ayden, un jeune garçon atteint d'allergie. En effet, l'allergène peut pénétrer le corps par contact avec la peau mais aussi par les voies respiratoires et digestives. En outre, certaines sources sont plus disposées à entraîner des allergies : c'est le cas du lait de vache et de l'arachide pour les aliments et du chat chez les animaux.

Des évolutions inquiétantes

L'allergie est une des priorités de l'Organisation Mondiale de la Santé. Pas étonnant lorsque l'on sait que 20 % de la population mondiale serait touchée par cette réaction. Un pourcentage qui n'a cessé d’augmenter ces 30 dernières années. Certains scientifiques affirment même que la moitié des Européens seront victimes d'allergie en 2025.