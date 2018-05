VIDEO. De futurs parents traquent les perturbateurs endrocriniens

Une conseillère environnementale sensibilise pendant deux heures de futurs parents, comme Lucie et Yohan, aux dangers des perturbateurs endocriniens pour leur bébé. Elle les aide à dissocier les bons des mauvais produits qui se trouvent dans chaque pièce de la maison.

Devant d'autres parents aussi attentifs qu'eux, elle commence par ce qui peut se trouver dans la cuisine : "On peut avoir besoin d'acheter son poulet sous barquette parce que c'est plus hygiénique. En rentrant à la maison, je le mets dans une boîte en verre."

"Qu'on nous mette un peu à l'abri"

Cette conseillère environnementale doit fournir l'information pour changer les habitudes des parents afin d'éviter les ingrédients les plus polluants. Elle a installé différents produits ménagers sur une table et demande au jeune couple lesquels, parmi eux, se trouvent également dans les placards. Presque tous sont désignés…

"On aura mis des décennies à découvrir les méfaits du tabac, de l'alcool ou de l'amiante… On commence à découvrir ce qu'il y a dans ces produits. Combien de temps faudra-t-il aux pouvoirs publics pour légiférer, informer, réglementer et qu'on nous mette un peu à l'abri ?" interroge le futur papa.

Extrait de "Perturbateurs endocriniens, nos vies empoisonnées", un reportage diffusé dans "Envoyé spécial" le 3 mai 2018.