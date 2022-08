Variole du singe : plus de 50 000 cas recensés dans le monde, assure l'OMS

Un ralentissement se profile. Plus de 50 000 cas de variole du singe ont été enregistrés depuis le début en mai, a déclaré mercredi 31 août l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La flambée enregistrée avant l'été touche principalement l'Amérique du Nord et l'Europe. Selon le tableau de bord de l'organisation qui répertorie tous les cas confirmés, il y avait 50 496 cas et 16 décès au 31 août.

Aux Etats-Unis, comme en Europe, le nombre d'infections semble se ralentir. "Ces signes confirment ce que nous avons dit sans cesse depuis le début : avec les mesures adéquates, cette flambée peut être stoppée", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse.

Il a noté que plusieurs pays du continent américain voyaient toujours le nombre de cas augmenter mais s'est réjoui "de voir une tendance continue à la baisse au Canada". Les autorités de la santé des Etats-Unis avaient aussi fait état mercredi d'un léger ralentissement. En Europe, le responsable a mis en exergue les bons résultats obtenus en Allemagne et aux Pays-Bas. "Nous ne sommes pas obligés de vivre avec la variole du singe", si l'on prend les bonnes mesures, a-t-il conclu.