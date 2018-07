Textile : des produits chimiques dans les chaussures et les vêtements

Mauvaise nouvelle au mauvais moment. En pleine période de soldes, une alerte sanitaire pourrait inquiéter tous ceux qui dévalisent les boutiques : en plus du coton et du polyester, on pourrait trouver du plomb, du mercure et du nickel dans la composition des vêtements et des chaussures. C'est ce que dénonce une étude de l'Agence de sécurité de l'alimentation et de l'environnement (Anses) publiée mercredi 4 juillet. Au total, une dizaine de produits toxiques pouvant causer des réactions cutanées (eczema, oedèmes) ont été retrouvés.

Des règles plus strictes et plus d'information

Si la plupart de ces substances disparaissent au lavage, d'autres y sont résistantes. L'Anses demande donc à ce que soient revus les seuils de réglementation qui, pour l'instant, sont trop élevés pour garantir l'absence de ces produits. Elle demande une meilleure information grâce à une étiquette pour alerter les clients les plus sensibles.