Téléthon : la présidente de l’Association française contre les myopathies salue "une superbe mobilisation et un vent d’espoir"

La 35e édition du Téléthon renoue avec les meilleures années en matière de dons. Les promesses de dons collectées s’élèvent cette année à plus de 73,6 millions d'euros. "Une superbe mobilisation et un vent d’espoir, de solidarité et d’émotions", décrit Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l’Association française contre les myopathies (AFM). Il y a eu de très belles victoires, des vies sauvées, des témoignages très émouvants comme celui de Pierre : "Mes muscles me lâchent", a-t-il dit en direct sur France Télévisions. Les téléspectateurs ont été sensibles et ont donné.

Une révolution de la médecine

Une belle générosité qui va permettre à l’AFM de continuer son combat et de financer les chercheurs qui sont convaicus que "les premières victoires ont montré la voie" : "On sait comment avancer pour différentes maladies. C’est juste une question de moyens". Ce Téléthon de l’espoir a montré, selon Laurence Tiennot-Herment "combien l'événément est une révolution de la médecine qui bénéficie aux maladies rares, et bien au-delà".