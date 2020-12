Téléthon 2020 : "Des centaines d’enfants ont été traités grâce aux médicaments conçus à Généthon", rappelle Frédéric Revah

Le Téléthon se déroule dans un contexte particulier. L’année dernière, 87 millions d’euros de dons avaient été récoltés. "Le contexte est particulier et en même temps il y a tellement de victoire, d’avancées qui ont été faites grâce aux donateurs, grâce aux scientifiques financés par le Téléthon que ce n’est pas le moment de s’arrêter en si bon chemin. Il n’y aura pas d’animations de terrain de manière traditionnelle, mais le 3637 ouvre dans quelques minutes, on peut faire un don sur telethon.fr dès 8 heures", explique Frédéric Revah, président du Généthon, invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 4 décembre.

90% des animations sont annulées, c’est 40% du compteur total. Comment combler le manque à gagner ? "Les bénévoles sur le terrain sont passés en ligne. Il y aura des click and collect, des drives avec des produits régionaux et puis il y aura plus de monde devant le téléviseur sur France Télévisions", précise Frédéric Revah. "Pour un certain nombre de grandes entreprises, qui malgré la crise tirent bien leur épingle du jeu, c’est l’occasion de faire preuve de solidarité", ajoute-t-il.

« Avancer sur de nouvelles maladies également »

Quel bilan le laboratoire créé par le Téléthon, Généthon, peut-il tirer en 30 ans ? "Généthon est leader et pionnier du domaine du traitement des maladies rares à travers la thérapie génique. On va remplacer le gène qui est mutant chez les patients par une copie normale du gène. Et pour faire cela, on va le coupler à un transporteur pour lui permettre de pénétrer au sein des cellules. Ce transporteur, ce sont des composantes de virus que l’on aura reconstitué en laboratoire", précise Frédéric Revah.

Le Généthon est un laboratoire à but non lucratif, 220 personnes y travaillent. De manière générale, un millier de chercheurs sont soutenus par le Téléthon. "Aujourd’hui, il y a des centaines d’enfants à travers le monde qui ont été traités grâce aux médicaments conçus à Généthon pour des maladies qui étaient considérées comme incurable il y a quelques années", indique le président du Téléthon. "Il est clair que nous devons avancer sur de nouvelles maladies également", conclut-il.