Se réveiller à heure fixe

Première chose importante selon Pierre Geoffroy : avoir des rythmes réguliers. "Des rythmes veille / sommeil réguliers avec un rythme qui est fixe. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le coucher le plus important mais le lever. Si vous fixez le lever à heure fixe, vous avez besoin d'un temps total de sommeil, eh bien le coucher spontanément va se fixer", développe-t-il. Il recommande ainsi de ne pas se lever trop tard le weekend pour ne pas décaler le lever. "On dit : "Pas plus de 1h30" sinon, le risque, c'est ce qu'on appelle le jet lag social. Et c'est donc une difficulté en début de semaine à reprendre de bons cycles et de bons rythmes veille / sommeil", précise le médecin du sommeil.

Ne pas s'éterniser dans son lit

Pour ne pas complètement chambouler son rythme de sommeil, attention à ne pas rester trop longtemps au lit : "Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil et que vous passez 12 heures au lit, forcément, vous n'allez pas dormir les 12 heures et donc, vos cycles seront de mauvaise qualité, très fragmentés", explique Pierre Geoffroy.

Avoir une bonne hygiène de vie

"Une activité physique plutôt le matin pour donner un signal d'éveil franc et pas trop juste avant de s'endormir pour pouvoir s'endormir correctement et avoir une température centrale basse", conseille Pierre Geoffroy. Aussi, il est préférable d'éviter les excitants comme le café ou le thé après 16 heures. Il ajoute : "Pas de sieste en journée pour pouvoir garder une bonne pression de sommeil au moment du coucher et faire de bons cycles de sommeil avec un sommeil lent / profond de bonne qualité en début de nuit." Enfin, favoriser un repas léger le soir.

Privilégier la lumière naturelle

"L'exposition à la lumière, c'est en journée, dès le matin pour donner un signal d'éveil très fort à votre corps et éviter les écrans, surtout qu'ils sont très riches en lumière bleue, avant de se coucher", précise Pierre Geoffroy.

Dormir dans de bonnes conditions

Pour bien dormir, l'environnement doit être confortable. "Avoir une température de la chambre entre 18 et 20 degrés. Globalement, avoir juste une petite couverture sur soi. De bonnes conditions d'obscurité et un environnement silencieux", conseille Pierre Geoffroy.