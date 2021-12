Société : perte de sommeil, manque de vitalité... Le moral des Français est en berne après deux ans de Covid-19

Confinements, restrictions à répétition... Après 21 mois de Covid-19, les Français sont épuisés. À la question "Quel sentiment caractérise votre état d'esprit actuel ?", la fatigue arrive en tête des réponses d'un sondage Ipsos-Fondation Jean-Jaurès, avec 17%. Suivent l'incertitude (15%) et l'inquiétude (15%). Et ce sont les femmes de moins de 35 ans qui sont les plus épuisées : 26,5% d'entre elles affirment qu'elles sont fatiguées, suivies des employés (22%) et des agriculteurs (21%).

Un mauvais sommeil

Vie déréglée, perte de sens, manque de vitalité, insomnie... Les symptômes sont nombreux et les causes multiples. Selon des médecins, les Français dorment peu et mal, avec des nuits de 6h42 seulement. Ils sont également plus statiques, et donc plus fatigables. Ils sont aussi en manque de projection et de repères. L'avenir incertain est responsable d'un épuisement individuel et collectif.