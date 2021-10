Santé : les clés pour rester en forme malgré le changement d'heure

Après les vacances, nos habitudes de vie changent d’un coup, et après quelques semaines le contrecoup se fait ressentir. "Mais cette année, c’est particulier, parce que beaucoup étaient en télétravail pendant plusieurs mois, et le retour au bureau peut être brutal. À cette fatigue physique s’ajoute une fatigue émotionnelle, car la pandémie est toujours là, ce qui ajoute du stress au quotidien", explique Simon Riccottier, journaliste à France Télévisions.



"La clé, c'est le sommeil"

Mais comment retrouver la forme ? "Ça ressemble à une banalité, mais la clé, c’est le sommeil. Et il faut écouter son corps. Le soir, par exemple, on a souvent un coup de froid. Ça, c’est le signe que notre température centrale est en train de baisser. Cela signifie qu’il est l’heure de dormir. En hiver, le problème, c’est qu’on manque de lumière et ça, ça fatigue et ça génère de l’anxiété. Il faut donc s’exposer au maximum à la lumière naturelle, au moment de la pause déjeuner par exemple. Attention aussi à l’alimentation. Pour rester en forme, il faut manger bien et varié, surtout le matin et le midi. Pensez aux fruits et aux légumes frais, mais aussi aux poissons gras, pour les oméga 3. Au petit-déjeuner, il faut absolument des sucres lents, du pain par exemple, des sucres rapides (de la confiture), et des protéines. Un œuf dur fera très bien", ajoute le journaliste de France Télévisions.