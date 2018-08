Rentrée : comment reprendre en douceur ?

Vous rentrez de vacances : votre rythme de sommeil va changer ! Adieu les grasses matinée, les siestes et les couchers tardifs… Voici quelques conseils pour ne pas perdre le bénéfice du repos estival !

« Je rentre de vacances mais je suis déjà fatiguée ! » Une plainte maintes fois entendue ! Pour éviter une rentrée trop brutale, voici les conseils du Dr José Haba-Rubio, neurologue spécialiste du sommeil.

Anticiper et prévoir une courte période d'adaptation

Pour ne pas commencer la rentrée épuisé, mieux vaut prévoir quelques jours d’adaptation, surtout si votre voyage de retour est long et éprouvant. « Il faut prévoir environ quatre jours d’adaptation pour changer de rythme de sommeil », conseille le médecin. Pour cela, il faut bien caler son heure de réveil. « C’est l’heure du lever qui détermine le rythme du reste de la journée. Au retour de vacances, il faut avancer son réveil d’une demi-heure chaque jour. Par exemple, si vous aviez l’habitude de vous lever à 10h l’été, avancez votre réveil à 9h30 puis le lendemain à 9h, puis à 8h30, puis à 8h».

Eviter les siestes prolongées

« Si vous avez fait une sieste tout l’été, écourtez-la les derniers jours pour qu’elle ne dépasse pas une demi-heure » note le Dr José Haba-Rubio.

Se coucher plus tôt

En suivant les deux conseils précédents, vous serez fatigué le soir : vous ressentirez naturellement le besoin de vous coucher plus tôt que pendant les vacances. « Pour ceux qui sont tentés de profiter de leurs dernières soirées de vacances au maximum, limiter quand même les couchers tardifs. Et éviter la lumière des écrans » explique le médecin. Ne trier donc pas vos photos de vacances sur l’ordinateur au coucher du soleil et ne vous jetez pas sur vos mails…