"Envoyé spécial" : l'enfer de l'insomnie

Cette nuit, comme toutes les autres depuis sept ans, Céline ne dort pas. "Cela fait partie des nuits où je ne sais pas à quel moment je vais réussir à m'endormir. J'ai une sensation du cœur qui bat hyper vite, un peu comme si j'avais bu cinq cafés d'affilée. Je vais essayer de faire quelques exercices de respiration et de méditation en espérant pouvoir m'endormir bientôt", explique-t-elle.

Épuisée par les insomnies, Céline a arrêté de travailler

Comme un tiers des Français, Céline dort trop peu et très mal. "Il est 1h39 du matin et cela fait deux heures et demie que je suis couchée et là je sens que le sommeil va venir", précise-t-elle. C'est à la naissance de son troisième enfant, avec des nuits incomplètes à assumer, que son sommeil a fini de se dérégler. Épuisée, elle a finalement arrêté de travailler.

