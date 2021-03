Sida : Christine Aubère, ex-footballeuse engagée dans la prévention contre la maladie

Christine Aubère est une ancienne footballeuse de haut niveau. Mais très jeune, elle a dû faire une croix sur sa carrière prometteuse à cause du Sida. Contaminée lors de son premier rapport sexuel, elle vit avec cette maladie depuis trois décennies. "Il a fallu que j'apprenne à vivre avec, sans forcément que ça transparaisse à l'extérieur, parce que je ne tiens pas à ce qu'on me voit comme une victime, mais plutôt comme une personne", confie celle qui est aujourd'hui dirigeante du club de football féminin d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

"Si je peux être utile pour quiconque, j'aurais au moins fait ma belle action de la journée"

"Je devais mourir une fois, deux fois, trois fois. Alors, on doit tous mourir un jour, mais quand on a été face à ces réalités-là, ma philosophie est de dire 'si je peux être utile pour quiconque, j'aurais au moins fait ma belle action de la journée'. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me maintient", raconte-t-elle. Au début des années 1990, Christine Aubère a décidé de s'engager en sensibilisant les jeunes à la maladie.