Sclérose en plaques : un livre qui piétine les idées reçues et redonne le moral

Journaliste médicale pour le site Allodocteurs.fr, le Dr Charlotte Tourmente souffre de sclérose en plaques (SEP) depuis l'âge de 20 ans. De l'annonce de la maladie vécue comme un "tsunami" aux symptômes "invisibles" mais bien réels... Elle offre dans son livre "Sclérose en plaques et talons aiguilles" (éditions First) un témoignage réaliste sur les difficultés de cette maladie, mais plein d'humour et d'optimisme.

"Grâce à ma sclérose en plaques et aux moments très éprouvants qu’elle implique, j’ai appris à me dépasser et à acquérir une philosophie de vie dont les piliers sont la bienveillance, les rires et l’amour au sens large du terme, confie-t-elle. Chaque individu confronté à la maladie peut trouver une voie vers l’équilibre ; la mienne prend sa source dans la vie de tous les jours : être une femme avant d’être une patiente, et savourer la vie avec intensité !"

L'auteure y livre également de précieux conseils pratiques pour apprendre à vivre avec la maladie de façon plus sereine. Même si chaque cas est particulier, elle montre qu'en dépit des tempêtes et des poussées, il est possible d'avoir une vie heureuse et épanouie avec une SEP, en s'adaptant et en positivant.

Charlotte Tourmente était l'invitée du Magazine de la santé ce jeudi 25 avril. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

Livre :

Sclérose en plaques et talons aiguilles

Charlotte Tourmente

Ed. First, avril 2019