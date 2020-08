Savoie : une cure pour mieux manger

Des pancakes sans beurre et sans sucre. Dans un atelier de cuisine de Brides-les-Bains (Savoie), les recettes sont adaptées. Les enfants de 9 à 16 ans apprennent à se faire plaisir sainement. "C'est moins gras, moins sucré, c'est mieux pour la ligne et c'est bon", explique un adolescent. A son arrivée, chaque enfant dresse un tableau de ses habitudes. Avec eux, des diététiciens sont présents pour les guider. L'idée est de trouver un équilibre alimentaire sans sacrifier sa gourmandise.

Des bons réflexes à adopter

Les bons réflexes sont à inscrire dans la durée et l'effort qui se fait avec le soutien des parents. "Elle a beaucoup plus de volonté que ce que je pensais avant d'arriver. Elle est très engagée, on n'est pas dans la contrainte, c'est ce qu'il faut", précise une mère de famille. Après l'atelier et avant le déjeuner, Alice a pris le rythme : un verre d'eau pour réduire son appétit. Au bout de trois semaines de cure, les résultats se font sentir. En France, le surpoids et l'obésité touchent 17% des enfants de 6 à 17 ans.

