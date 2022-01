Santé : un nouveau traitement efficace mais onéreux contre la migraine

C’est un espoir pour ceux qui souffrent de migraines. Un médicament, que l'on dit miraculeux, est désormais accessible pour certains malades. Seul problème : son prix, très onéreux, et non remboursé par la sécurité sociale.

Dans son salon, Marine, migraineuse avec une quinzaine de crises par mois, peut à nouveau corriger les copies de ses élèves grâce à un nouveau traitement, un anti CGRP. "Les deux premières injections, c'était le 30 mars 2020 et dès le lendemain, je n'avais plus de migraine. Cela a été incroyable. (…) Je me suis sentie légère, je n'avais plus l’impression que mon corps était un problème particulier", raconte-t-elle.

Un traitement onéreux, non remboursé par la sécurité sociale

La molécule a été commercialisée en France récemment et soulage aujourd’hui près de 2 000 patients. "On a développé des anticorps contre les molécules qui véhiculent la douleur lors de la migraine et ce sont des traitements qui marchent très bien", déclare le docteur Jérôme Mawet, neurologue. Le problème reste son prix : 250 euros la piqûre mensuelle soit 3 000 euros par an, non remboursés. Une association se bat pour obtenir le remboursement en France.