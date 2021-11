Santé : la musique peut alléger les migraines

Une équipe de chercheurs français, allemands et américains a proposé à 20 patients migraineux, d'écouter 20 minutes de musique deux fois par jour pendant trois mois. Résultat au bout de trois mois, les crises de migraine se sont espacées, pour la moitié du groupe les crises ont même été réduites de moitié. Ce sont des données à petite échelle, concernant la migraine, mais ces séances musicales de 20 minutes ont déjà prouvé leur efficacité par ailleurs, pour réduire la prise de médicaments en cas de douleurs chroniques, dues à l'arthrose, par exemple ou pour mieux supporter des soins douloureux à l'hôpital. Une cinquantaine d’essais cliniques ont été menés au total.

Le tempo entraîne la relaxation

Ça ne marche pas avec n’importe quelle musique. Il s’agit de musique instrumentale sans paroles. On peut choisir un style : classique, rock, reggae ou tango, etc. Mais cette musique qui soulage la douleur, a été composée spécifiquement pour faire entrer le patient dans un état de conscience modifiée, un peu comme l’hypnose. C'est -à -dire qu’au début, ça ressemble à n’importe quel morceau musical, le volume diminue et le tempo ralentit pour se rapprocher du rythme cardiaque. C’est ce changement qui entraîne la relaxation, et l’effet antalgique. Évidemment tout cela est parfaitement chronométré sur une séquence de 20 minutes et la musique réaccélère à la fin, pour permettre de sortir de la relaxation. Précisons que cette musique anti-douleur, n’est prescrite que sur ordonnance, il s’agit d’un dispositif à visée thérapeutique, qui a été conçu par une start-up française qui s’appelle Music Care et qui travaille déjà avec plus de 500 hôpitaux.

On pourrait imaginer qu’un jour ce genre de musique soit remboursé par la sécurité sociale. Pour l’instant ces séances musicales sont prises en charge par le budget des hôpitaux, mais si elles sont prescrites par le généraliste en complément de médicament anti douleur, (l’agence du médicament a donné son feu vert pour ça il ya quelques mois), le patient doit débourser pour l’instant 10 euros par mois pour avoir accès aux extraits musicaux en ligne. Le fondateur de Music Care indique que le dossier de demande de remboursement par la sécurité sociale est en cours.