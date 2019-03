Santé : mieux connaître l'endométriose

C'est un calvaire qu'elle vit huit jours par mois. Stéphanie Chézeaux souffre d'endométriose, une maladie gynécologique chronique qui lui provoque des douleurs intolérables. "Parfois, elle est tout de suite d'une intensité très très forte, elle vous plie en deux, vous ne pouvez plus marcher", raconte la jeune femme de 33 ans à propos de sa maladie. Ces douleurs se sont réveillées il y a quatre ans, à l'arrêt de son traitement contraceptif. Mais ni son entourage ni le milieu médical ne l'ont vraiment prise au sérieux, il aura fallu trois ans pour diagnostiquer Stéphanie.

Une douleur méconnue

L'endométriose est une anomalie gynécologique. Le tissu des règles migre de l'utérus pour aller coloniser les organes voisins. À 42 ans, Hafisa Afkir-Lebrun est atteinte de cette maladie depuis ses 13 ans. Médicaments, bouillottes, tisanes... Rien ne soulage sa douleur qui peut durer jusqu'à vingt jours par mois. Cette maladie sort doucement de l'ombre et la ministre de la Santé a annoncé des mesures pour une meilleure prise en charge et un diagnostic plus précoce.

Le JT

Les autres sujets du JT