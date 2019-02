Santé : le sport pour lutter contre une maladie chronique

Ces patients suivent un programme de réhabilitation par le sport à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. Martine Damecourt souffre d'un cancer du sein. "Quand on est fatigué des chimios, on n'a plus beaucoup de courage et je pense que là ça va me redonner du tonus", explique-t-elle sur un vélo elliptique.

Une étude de trois ans

Son médecin l'a orientée sur un programme de six semaines dans un service créé il y a trois ans. "On prend en charge l'ensemble des pathologies chroniques (...) de façon à pouvoir par le sport, retrouver une meilleure condition physique", décrit Jean-François Toussaint, professeur de physiologie et cardiologue. Pour François Carrier atteint aux poumons, cette équipe est un vrai soutien physique et psychologique. Au terme d'une étude de trois ans, les chercheurs recommandent aujourd'hui d'intégrer le sport dans le parcours de soins des maladies chroniques.

